В Екатеринбурге появилось огромное граффити в поддержку врачей
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В Екатеринбурге появилось граффити на стене дома в поддержку медицинских работников, борющихся с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области в Telegram-канале.
На граффити изображена женщина в медицинской форме со статоскопом, а внизу расположена надпись «Спасибо за труд и отвагу».
По задумке авторов, медработник на граффити выходит из «красной» зоны.
Рисунок художники поместили на стену жилого дома напротив 40-й больницы города.
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