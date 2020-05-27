В Екатеринбурге появилось огромное граффити в поддержку врачей

В Екатеринбурге появилось граффити на стене дома в поддержку медицинских работников, борющихся с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области в Telegram-канале.

На граффити изображена женщина в медицинской форме со статоскопом, а внизу расположена надпись «Спасибо за труд и отвагу».

По задумке авторов, медработник на граффити выходит из «красной» зоны.

Рисунок художники поместили на стену жилого дома напротив 40-й больницы города.

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