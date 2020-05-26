Путин: в России пройден пик по коронавирусу
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране пройден пик распространения коронавируса. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», — сказал глава государства.
При этом Россия продолжает получать предложения о помощи от некоторых стран, отметил Путин.
По последним данным, в России выявлено 362 342 случая COVID-19, выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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