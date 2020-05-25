В Молдавии число случаев коронавируса достигло 7,1 тысячи

В Молдавии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 54, достигнув 7 147, пишет минздрав страны.

Отмечается, что 275 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 23 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Смертность в стране составляет 3,5%. До 30 июня действует режим чрезвычайного положения.

В Молдавии от коронавируса вылечились 3 802, скончались 256 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Испания отменит карантин для иностранцев с 1 июля

— В Португалии число случаев коронавируса приблизилось к 31 тысяче

— В Африке число случаев коронавируса превысило 110 тысяч