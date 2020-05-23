Более 35 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Белоруссии

Число зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции в Белоруссии достигло 35 244, сообщает «БелТА» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

За весь период распространения болезни в Белоруссии скончались 194 пациента с хроническими заболеваниями и положительным тестом на коронавирус нового типа, говорится в сообщении. Отмечается, что в стране после прохождения лечения выздоровели 13 528 человек.

По данным минздрава, всего в Белоруссии проведено 434 618 тестов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией

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