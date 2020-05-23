МЧС предлагает ужесточить наказания за пожары по неосторожности в России
В МЧС России подготовили ряд предложений по ужесточению наказаний за неосторожное обращение с огнем, которое приводит к пожару с крупным материальным ущербом. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
В частности, ведомство хочет усилить уголовную ответственность, предусмотренную ст. 168 УК России «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере». Ужесточенные санкции предлагается накладывать на людей, действия которых привели к возникновению пожаров, а также лишению потерпевших жилья.
«В том числе в результате выжигания сухой травянистой растительности», — уточнили в МЧС.
Отмечается, что подготовленные предложения направлены в кабмин РФ. Эти идеи могут включить в доклад президенту России Владимиру Путину в случае соответствующего решения правительства страны.
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