СК предъявил обвинение отправившему фото Мюллера на сайт «Бессмертного полка»
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Следователи предъявили обвинение Денису Воронцову, жителю Волгограда, который разместил фотографию группенфюрера СС и начальника гестапо Генриха Мюллера на сайте «Бессмертного полка». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой СК России.
Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма. По информации следствия, он подписал фото Мюллера именем «Геннадий Михайловский». Снимок показали в прямом эфире на сайте «Бессмертного полка» 12 мая среди фотографий ветеранов ВОВ.
На допросах Воронцов отрицает причастность к этому снимку.
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