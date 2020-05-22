СК предъявил обвинение отправившему фото Мюллера на сайт «Бессмертного полка»

Следователи предъявили обвинение Денису Воронцову, жителю Волгограда, который разместил фотографию группенфюрера СС и начальника гестапо Генриха Мюллера на сайте «Бессмертного полка». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой СК России.

Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма. По информации следствия, он подписал фото Мюллера именем «Геннадий Михайловский». Снимок показали в прямом эфире на сайте «Бессмертного полка» 12 мая среди фотографий ветеранов ВОВ.

На допросах Воронцов отрицает причастность к этому снимку.

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