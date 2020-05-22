Путин: СССР разрушили, но система здравоохранения была сохранена

Президент России Владимир Путин сказал, что хотя СССР был разрушен, но созданную в Советском Союзе систему здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора удалось сохранить. Такое заявление он сделал на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

На совещании состоялось выступление директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева. В ходе совещания он прочитал доклад. После доклада российский лидер спросил главу «Микроба», кто в СССР создавал систему санитарно-эпидемиологического надзора. На это Кутырев ответил Путину, что это был первый глава Минздрава «молодой России» Николай Семашко, а также «огромная плеяда специалистов потом, после него».

«Точно. Советский Союз разрушили, а созданную им систему не удалось», — сказал в ответ ему Путин.

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