Путин заявил, что план по оснащению коек аппаратами ИВЛ не выполенен

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что план по оснащению специальных коек аппаратами ИВЛ выполнен.

«Что касается совсем специализированных коек, имею в виду коек оборудованных ИВЛ... план полностью по оснащению системами ИВЛ этих коек не выполнен», — сказал глава государства.

Однако, по его словам, из подготовленных больничных мест с ИВЛ свободны 91,8%.

По последним данным, в стране выявлено 326,4 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 99,8 тыс., скончались 3 249 человек.

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