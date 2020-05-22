Путин поручил увеличить число тестов на коронавирус

Президент России Владимир Путин рассказал об увеличении количества тестов на новую коронавирусную инфекцию в стране, а также поручил продолжать наращивать тестирование. Об этом он сказал на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия-24».

Он сообщил, что в течение последних двух недель общее число проведенных тестов выросло почти на 3 млн. Глава государства отметил, что в России проводится уже около 240 тысяч исследований в сутки.

«Нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу», — заявил Путин.

По словам российского лидера, это необходимо, чтобы предотвратить скрытую опасность COVID-19.

По последним данным, в России выявлено 326,4 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 99,8 тыс., скончались 3 249 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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