Путин предложил усилить воспитательную составляющую в системе образования

Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в закон об образовании, суть которых состоит в усилении воспитательной составляющей образовательной системы. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки были внесены на рассмотрение в Госдуму.

Так, согласно поправкам, воспитательная составляющая должна осуществляться в соответствии с рабочей программой воспитания в рамках данной образовательной программы.

Кроме того, воспитание обучающихся должно проходит по разрабатываемому образовательной организацией календарному плану воспитательной работы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин заявил о необходимости расширить доступ к бесплатному образованию в регионах — Путин предложил сократить ставку по образовательным кредитам до 3%