В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения COVID-19

Заболевание коронавирусом в легкой форме длится около двух недель, в тяжелой — более четырех-пяти недель. Об этом сообщили cайтустопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что пациенты с легкой формой COVID-19, как правило, не госпитализируются и лечатся амбулаторно.

В тяжелой форме болезнь может сопровождаться дыхательной недостаточностью, дистресс-синдромом.

Кроме того, на продолжительность заболевания может влиять наличие хронических заболеваний.

Делать окончательные выводы можно лишь после отрицательных результатов теста ПЦР.

По состоянию на 20 мая в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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