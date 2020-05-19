В Минздраве рассказали об опасности полной остановки вакцинации детей
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Полная приостановка вакцинации детей недопустима, так как может привести к вспышкам некоторых заболеваний, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, существует риск возникновения вспышек опасных инфекций: кори, полиомиелита и коклюша, отметил Кузнецов.
При этом помощник главы Минздрава подчеркнул, что при вакцинации в условиях пандемии коронавируса нового типа важно защитить детей и родителей от заражения COVID-19, для чего требуется соблюдение противоэпидемических мер.
Ранее стало известно, что в России приостановлена плановая вакцинация взрослых.
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