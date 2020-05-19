Первое уголовное дело возбуждено из-за невыплаты компенсаций медикам

Первое уголовное дело возбуждено по факту невыплаты медицинским работникам компенсаций за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по статье о халатности после проверки жалобы сотрудников скорой медицинской помощи города Армавира, говорится в сообщении.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. рублей, медсестрам — по 50 тыс. рублей, а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. рублей. Специальные премии распространяются и на врачей скорой помощи. Они получат от 25 до 50 тыс. рублей, в зависимости от должности.

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