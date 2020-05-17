Попова: люди должны носить маски на работе и во всех общественных местах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди должны соблюдать масочный режим во всех общественных местах, в транспорте и на рабочем месте. Об этом она сообщила в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте, если вы, конечно, не находитесь единственным в каком-то помещении», — заявила Попова.

Ранее сообщалось, что Попова предупредила жителей России, что всем придется жить в условиях пандемии коронавируса не только летом, но и дольше.

За минувшие сутки в 85 регионах России обнаружили 9709 случаев коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день в стране 281 752 заболевших. Вылечились после заражения 67 373 пациента, а скончался — 2631.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Попова попросила россиян готовиться жить в условиях пандемии еще долго

— В России остановлен рост распространения коронавируса

— Меньше заражений: пандемия теряет силу в России