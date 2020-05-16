В московском метро возобновится строительство 40 станций

В московском метро возобновится строительство более 40 станций, сказал заммэра столицы Андрей Бочкарев в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас мы начинаем все наши [строящиеся] станции, их там более 40, снова реанимировать, [чтобы]... начать возводить необходимые сооружения самих станционных комплексов», — сказал Бочкарев.

Он отметил, что будет соблюдаться баланс безопасности работников и необходимых темпов строительства.

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31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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