Главного врача больницы в Армавире уволили после протеста медиков

Главного врача городской больницы Армавира уволили после нарушения порядка выплат дополнительных средств медицинским работникам, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу губернатора Краснодарского края.

Ранее медики, работающие в скорой помощи, опубликовали в интернете видеообращение, в котором заявили о нарушении их прав на дополнительные выплаты.

В ходе проверки комиссии регионального министерства здравоохранения подтверждены нарушения, принято решение об увольнении главврача городской больницы, заявила заместитель главы региона Анна Минькова. Она добавила, что решение будет реализовано в течение 24 часов.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. рублей, медсестрам — по 50 тыс. рублей, а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. рублей. Специальные премии распространяются и на врачей скорой помощи. Они получат от 25 до 50 тыс. рублей, в зависимости от должности.

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