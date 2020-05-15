Цуканов: объединение трех регионов УФО не обсуждается

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что объединение Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в единый субъект не обсуждается. Об этом сообщает ТАСС.

«Тема объединения «тюменской матрешки» не обсуждалась ни на каком уровне. А если и обсуждается, то я об этом не знаю. Я думаю, что сейчас эта тема точно не актуальна», — сказал он.

Зампредседателя думы ХМАО Александр Сальников, в свою очередь, также заявил, что не видит необходимости объединять три региона.

Он добавил, что в 1994 года эти три региона функционируют самостоятельно и доказали свою экономическую и политическую состоятельность.

Ранее депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ могут быть объединены в 2021 году.

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