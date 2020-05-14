Собянин рассказал про «свет в конце тоннеля» в ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал в эфире телеканала «Россия 24», что «свет в конце туннеля» в борьбе с коронавирусом зависит от общих усилий властей и граждан.

«Что касается света в конце тоннеля, то этот свет будет зависеть от того, насколько мы все вместе энергично и ответственно будем подходить к тем требованиям, которые предъявляет жизнь», — сказал Собянин.

В Москве коронавирусом заразились почти 131 тысяча, скончались 1290 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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