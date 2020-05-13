Власти РФ отказались от создания российского аналога «Википедии» за 1,7 млрд рублей

Правительство России распустило рабочую межведомственную группу по созданию общенационального энциклопедического портала. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина РФ.

«Упразднить межведомственную группу по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии <...> общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала», — говорится в тексте документа.

Правительство планировало создать российский аналог «Википедии» на основе 35 томов Большой российской энциклопедии, составляемой с 2004 года. На эти цели в федеральном бюджете в 2017 году было заложено 1,7 млрд рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку сказал, что отечественный аналог «Википедии» будет состоять из «достоверной информации, изложенной в современной форме».

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