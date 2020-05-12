Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске

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Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия. Об этом сообщает Тайга.инфо со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

По информации МВД, неизвестный мужчина напал на двух девушек 17 и 18 лет, забрал у них личные вещи и совершил в отношении обеих насильственные действия сексуального характера, после чего пострадавшие обратились к патрульным.

Инцидент произошел 22 апреля, во время действия режима всеобщей самоизоляции, в нарушении которого обвиняются пострадавшие. Кроме того, в отношении задержанного по подозрению в изнасиловании местного жителя также составлены материалы о нарушении режима.

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