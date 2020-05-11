Путин заявил, что власти регионов могут принимать гибкие решения по изменению ограничений

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам заявил, что региональные власти могут сами принимать решения по снятию ограничений на фоне пандемии в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Трансляция мероприятия велась в эфире «России 24».

Он отметил, что ситуация с распространением заболевания отличается в различных регионах России.

Глава государства подчеркнул, что при принятии решений по изменению ограничительных мер на местах необходимо учитывать мнение главных санитарных врачей.

Путин добавил, что в зависимости от обстановки в регионе ограничительные меры по борьбе с коронавирусом можно дополнять.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.