Отходы переработки резины загорелись в подмосковном Чехове
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На территории завода в подмосковном Чехове произошло возгорание отходов переработки резины. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС региона.
Сообщение о возгорании на открытой площадке завода поступило около 13.00 мск. Прибывшие на место спасатели зафиксировали возгорание на площади около 5 тыс. кв. метров и густой черный дым. Угрозы распространения огня нет.
Как уточнили в МЧС, на данный момент на месте продолжают работать пожарные. Данные о пострадавших не поступали.
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