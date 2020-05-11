Губернатор Ленинградской области рассказал, что переболел COVID-19

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел COVID-19 и в течение двух недель пребывал на самоизоляции, сообщает телеканал ЛенТВ 24.

«Избегал этого вопроса, потому что неправду сказать я не могу и не имею права», — сказал Дрозденко, отметив, что во время болезни руководил регионом на удаленном режиме.

По словам губернатора, он почувствовал себя плохо в середине апреля, когда стало известно, что несколько сотрудников областной администрации сдали положительный анализ на коронавирус. Он обратился к врачам и результат его анализа также подтвердил наличие инфекции.

На пятый день заболевания медики сообщили губернатору, что болезнь протекает без осложнений на легкие. Дрозденко вернулся на работу в начале мая.

В настоящее время в Ленинградской области зафиксировано 1566 случаев заражения коронавирусом.

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