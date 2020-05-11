Более 300 граждан России возвращаются на родину с острова Бали

<img src="//img.gazeta.ru/files3/547/11655547/11850602_880975845325990_7874550647175859551_o-pic905-895x505-86596.jpg">

Вывозной рейс SDM6296 забрал 339 граждан России с индонезийского острова Бали, застрявших там из-за пандемии коронавируса, и направляется в Екатеринбург и Новосибирск, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление посольства РФ в Индонезии.

«Вылетел давно уже. 339 человек. Еще в 10.00 по балийскому времени (5.00 мск)», — сообщили в посольстве.

Также в посольстве уточнили, что изначально рейс был запланирован на 10 мая, однако в силу непреодолимых обстоятельств был перенесен на сутки.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился полностью закрыть границы России для предотвращения новых вспышек коронавируса на территории страны. На родину могут вернуться жители России специальным вывозными рейсами, организованными правительством РФ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну