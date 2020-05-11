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Президент России Владимир Путин выступит с очередным обращением к гражданам России 11 мая во второй половине дня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Кремля.

По словам пресс-службы, речь пойдет об эпидемиологической обстановке в стране на фоне распространения пандемии коронавируса, а также об экономике России в этот период.

Последний раз президент обращался к гражданам России по вопросу распространения пандемии коронавируса 28 апреля. Тогда он анонсировал продление режима самоизоляции и ряд мер поддержки для жителей РФ, попавших в тяжелую экономическую ситуацию.

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