Путин выступит с очередным обращением к гражданам России
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Президент России Владимир Путин выступит с очередным обращением к гражданам России 11 мая во второй половине дня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Кремля.
По словам пресс-службы, речь пойдет об эпидемиологической обстановке в стране на фоне распространения пандемии коронавируса, а также об экономике России в этот период.
Последний раз президент обращался к гражданам России по вопросу распространения пандемии коронавируса 28 апреля. Тогда он анонсировал продление режима самоизоляции и ряд мер поддержки для жителей РФ, попавших в тяжелую экономическую ситуацию.
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