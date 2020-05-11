Режим самоизоляции в Татарстане сделают необязательным с 12 мая
Власти Татарстана приняли решение отменить систему смс-пропусков и справок от работодателя для передвижения по городу с 12 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление республиканского оперативного штаба.
»(С 12 мая) для передвижения не требуется справки работодателя, смс-пропуска или регистрации в личном кабинете», — говорится в сообщении штаба.
Кроме того, отменяется запрет для граждан на выход из дома без уважительных причин, региональное ГИБДД снимет посты на въезде в города, а в регионе возобновится регулярное движение общественного транспорта между населенными пунктами.
Масочный режим продолжится в городе, несмотря на снятие части ограничений.
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