Более половины инфицированных жителей Подмосковья лечатся от COVID-19 дома

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Более половины инфицированных жителей Подмосковья лечатся от коронавирусной инфекции дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога министерства здравоохранения Московской области Зинаиду Труш.

«В Московской области сейчас более 20 тысяч заразившихся, из них более 12-13 тысяч лечатся дома», — уточнила эпидемиолог.

По ее словам, благодаря режиму самоизоляции в регионе нет резкого прироста числа случаев с COVID-19, но он все равно пока остается высоким.

«Говорить, когда мы достигнем пика, мы не можем. Динамика может измениться после этапного снятия строгого режима самоизоляции», — сказала Труш.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Подмосковье выявлено 1079 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество заболевших достигло 21637.

По последним данным, всего в России зарегистрировано 221 344 случая COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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