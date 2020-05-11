В Красногорске задержали владельца хосписа, где из-за пожара погибли 9 человек

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В Красногорске задержали организатора хосписа «Второй дом», где в ночь на 11 мая из-за пожара погибли 9 пенсионеров, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Главного следственного управления СК по Московской области.

«Следователем ГСУ СК России по Московской области задержан организатор частного хосписа в Красногорске, подозреваемый по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным причиной пожара в здании могла стать неисправная электропроводка. Власти Подмосковья также сообщили, что помещение, где жили пенсионеры не было зарегистрировано в качестве хосписа.

Ранее сообщалось, что в пансионате-хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске произошел пожар. По данным экстренных служб Московской области, в результате инцидента погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет.

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