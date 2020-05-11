В Подмосковье выявили еще 1079 случаев заражения коронавирусом

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За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 1079 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество заболевших достигло 21 637. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Скончались от инфекции 209 человек.

Выписались из медучреждений по выздоровлении 1389 пациентов.

По последним данным, всего в России зарегистрировано 221 344 случая COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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