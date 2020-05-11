Названа предварительная причина пожара в Красногорске
Причиной пожара в хосписе в подмосковном Красногорске могла стать неисправность электропроводки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Отмечается, что назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.
Ранее сообщалось, что в пансионате-хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске произошел пожар. По данным экстренных служб Московской области, в результате инцидента погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет.
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