Названа предварительная причина пожара в Красногорске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/344/12936344/Depositphotos_1042360_l-2015-pic905-895x505-22155.jpg">

Причиной пожара в хосписе в подмосковном Красногорске могла стать неисправность электропроводки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Отмечается, что назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Ранее сообщалось, что в пансионате-хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске произошел пожар. По данным экстренных служб Московской области, в результате инцидента погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Воробьев поручил разобраться с помощью для пострадавших при пожаре в Красногорске

— Власти сообщили, что следствие ищет владельцев загоревшегося в Красногорске пансионата

— Власти Красногорска: загоревшийся в городе дом официально не значился хосписом