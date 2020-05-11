Почти 100 медиков в Пермском крае заразились коронавирусом

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Общее число заразившихся коронавирусом медицинских сотрудников в Пермском крае возросло до 97, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление региональных властей.

«За сутки коронавирусная инфекция выявлена у двух медицинских работников, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 97 сотрудников медучреждений», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество зараженных медиков зафиксировано в пермской городской больнице №7 и клинике «РЖД-Медицина».

Всего, по официальным данным, в регионе зафиксировано 743 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в крае погиб 21 человек, выздоровели 384 пациента.

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