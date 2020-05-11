Воробьев поручил разобраться с помощью для пострадавших при пожаре в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил первому зампреду правительства региона выяснить, какая помощь в данный момент нужна людям, пострадавшим при пожаре в хосписе в Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал главы региона.

Отмечается, что глава Подмосковья получал информацию о случившемся всю ночь от зампреда правительства — руководителя главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.

«Поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимися в беде людям», — говорится в сообщении.

Кроме того Воробьев выразил соболезнования родным и близким жертв инцидента.

Ранее сообщалось, что в пансионате-хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске произошел пожар. По данным экстренных служб Московской области, в результате инцидента погибли девять человек.

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