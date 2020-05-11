Коронавирусом в Индии заразились более 67 тысяч человек
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индии за 24 часа увеличилось на 4213 и достигло 67 152, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава Индии.
По данным ведомства, несмотря на прирост новых случаев заражения, количество выздоровевших в общей доле инфицированных продолжает расти. На данный момент в стране от инфекции излечились 20 917 пациентов (31% от всех зараженных).
В настоящее время в стране на лечении от коронавируса остаются более 44 тыс. человек.
Всего жертвами COVID-19 стали 2206 жителей Индии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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