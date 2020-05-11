В Москве 11 мая ожидается до +20°С

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В Москве в понедельник, 11 мая, синоптики прогнозируют до +20°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

Ожидается, что днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +18°C до +20°C, а ночью —

от +9°C до +11°C.

В небе будет небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер подует западный, 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 742 мм ртутного столба, а ночью — 739 мм.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.