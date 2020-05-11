В Южной Корее за сутки выявлено 35 новых случаев COVID-19

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За минувшие сутки в Южной Корее за сутки зарегистрировано 35 новых случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве республики.

В общем в стране зафиксировано 10 909 случаев коронавируса. При этом 9632 пациента уже излечились.

Жертвами COVID-19 в Южной Корее стали 256 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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