На пришедшую в полицию без маски жительницу Ульяновска составили протокол

На жительницу Ульяновска, которая пришла в отдел полиции с заявлением на бывшего мужа, составили протокол за отсутствие маски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

В ведомстве рассказали, что предварительно женщине было сделано много предупреждений. Однако она все равно отказалась надеть средство защиты. При этом, по заверению женщины, маска у нее была при себе.

С 11 апреля в Ульяновской области из-за ситуации с коронавирусом введено обязательное ношение масок в общественных местах.