В Германии число случаев COVID-19 приблизилось к 170 тысячам
В Германии число выявленных случаев коронавируса COVID-19 достигло 169 575, гласят данные института Роберта Коха (входит в структуру Минздрава ФРГ).
За последние сутки в стране было зафиксировано 357 новых случаев коронавируса.
В стране за все время было зарегистрировано 7 417 смертельных исходов от COVID-19. При этом свыше 145,6 тысячи пациентов выздоровели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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