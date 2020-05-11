Число выявленных случаев коронавируса в Мексике превысило 35 тысяч

В Мексике число выявленных случаев новой коронавирусной инфкции преодолело отметку в 35 022. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Уго Лопеса-Гателля.

Он рассказала, что с 28 февраля было зарегистрировано уже «35 022 лабораторно подтверждённых случаев заражения».

При этом за минувшие сутки в стране скончались 112 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Общее число летальных исходов от коронавируса в Мексике достигло 3465.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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