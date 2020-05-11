СК завел уголовное дело по факту взрыва гранаты в Ставропольском крае

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Следственный отдел по городу Георгиевску завел уголовное дело по факту взрыва гранаты в поселке Приэтокском Ставропольского края, от которого пострадали 15 человек. Об этом сообщает сайт регионального управления СК России.

Уточнятся, что уголовное дело было возбуждено по статье 105 УК России («Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом»).

Согласно данным следствия, местный житель, недовольный шумным поведением соседей, через забор кинул к ним во двор гранату.

Ранее стало известно, что мужчина сделал это, так как компания слишком шумно отмечала день рождения. Позже подозреваемый был задержан. В результате инцидента никто не погиб. Число пострадавших из-за взрыва гранаты увеличилось до 15 человек.

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