Более десяти рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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В столичных аэропортах отменили и задержали 15 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 1.05 мск, в Домодедово девять рейсов отменено, а три — задержано.

При этом во Внуково отменили лишь два рейса, а в Шереметьево был задержан только один рейс.

В свою очередь, в Жуковском отмененные или задержанные рейсы отсутствуют.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.