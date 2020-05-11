Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

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Житель Ставропольского края, который бросил гранату во двор к соседям, был в нетрезвом состоянии. Об этом в своем в Instagram написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Он сообщил, что инцидент произошел в Георгиевском городском округе в поселке Приэтокский.

По словам губернатора региона, мужчина кинул взрывное устройство на почве бытового конфликта.

«Так неадекватно нетрезвый сосед отреагировал на шумную компанию, которая отмечала семейный праздник», — написал Владимиров.

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения. Позже подозреваемый был задержан. В результате инцидента никто не погиб. Число пострадавших из-за взрыва гранаты достигло 15 человек.

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