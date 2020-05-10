Число пострадавших из-за взрыва гранаты на Ставрополье увеличилось до 15

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Пятнадцать человек пострадали после того, как мужчина бросил гранату во двор соседа, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию городского округа.

Отмечается, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Большинство получили ранения нижних конечностей.

Ранее сообщалось, что мужчина бросил гранату во двор соседа, потому что компания слишком шумно отмечала день рождения. Позже подозреваемый был задержан.

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