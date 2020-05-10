Мособлсуд рассказал о режиме работы до 31 мая
Московский областной суд с 12 по 31 мая будет работать в ограниченном режиме в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте суда.
До конца мая в здание суда допускаются исключительно участники судопроизводства, приостановлен личный прием граждан, говорится в сообщении. При этом все посетители должны иметь при себе маски или респираторы, перед входом в здание суда проводится измерение температуры.
В соответствии с усыновленными правилами, при нахождении в зале суда необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.
Кроме того, в установленный период подача любых жалоб или заявлений осуществляется с помощью почты или в электронном виде, информацию о рассмотрении дела можно получить по телефону или на сайте суда, указано в сообщении.
По последним данным, в России зафиксировано 209 688 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1 915 – с летальным исходом. Выздоровели 34 306 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— COVID-19: Роспотребнадзор рассказал об этапах снятия ограничений
— Минздрав предупреждает о последствиях нарушения «масочного режима»