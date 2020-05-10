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В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 1 124, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в оперштабе.

В столице коронавирусом заразились почти 110 тысяч, выздоровели около 14 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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