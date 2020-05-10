Эксперт предупредил о возможном скачке заражений коронавирусом из-за жары
Жаркая погода может вызвать рост числа заражений коронавирусом, потому что люди начнут нарушать самоизоляцию, заявил профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск», — сказал Щелканов.
Врач напомнил об Омской области, где из-за теплой погоды люди стали выходить на улицы, что вызвало рост заражений.
В России выявлено почти 210 тысяч заражений коронавирусом, скончались 1 915 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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