В транспорте Москвы 60% пассажиров носят маски
В Московском транспорте 60% пассажиров носят маски, перчатки надевают только 17%. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса в Telegram-канале.
«Сейчас на разных видах транспорта в перчатках всего 17% пассажиров, в масках — 60%», — заявили в ведомстве.
Там добавили, что больше всего пассажиров в масках наблюдается на станциях Ломоносовский проспект, Комсомольская, Чертановская Выхино. Реже остальных носят маски пассажиры на станциях Котельники, Домодедовская, Щелковская, Новокосино.
В Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте станет обязательным с 12 мая.
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