Карантин продлен на Кубани до 23 мая
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о продлении карантина в регионе до 23 мая. Прямая трансляция с заседания велась в YouTube.
«Ни послаблений, ни усиления принятых ограничений не будет», — заявил глава края.
Присутствующие на совещании поддержали продление режима самоизоляции.
Следующая встреча оперативного штаба, на которой решится вопрос об отмене карантина, запланирована на 21 мая.