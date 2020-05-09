Москва начнет использовать новый метод тестирования на коронавирус
Москва будет использовать венозную кровь для тестирования на коронавирус, рассказала заммэра Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».
«Будет активно применяться новый метод, который называется иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови», — сказала Ракова.
Заммэра отметила, что это позволит определять тех, кто уже переболел коронавирусом и имеет иммунитет.
В Москве коронавирусом заразились 104 тысячи, скончались 1 010 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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