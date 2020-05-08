Трансляцию «Бессметного полка» покажут в московском метро 9 мая
Трансляцию всероссийской акции «Бессмертный полк», которая пройдет 9 мая онлайн, будут транслировать на всех экранах в московском метро в День Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
«Мы поддерживаем акцию и проведем ее трансляцию на всех возможных медиаповерхностях московского транспорта <...> Мы впервые участвуем в акции в таком виде — ее смогут увидеть несколько миллионов человек», — сказал Ликсутов.
Он отметил, что транслировать «Бессмертный полк» будут более 15 тыс. экранов в вагонах поездов, а также фасад единого диспетчерского центра метрополитена.
Всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн» начнется 9 мая в Петропавловске-Камчатском в 11.00 мск и продлится на территории всей страны в течение нескольких дней.
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