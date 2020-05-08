Си Цзиньпин: Китай готов отстаивать итоги ВМВ вместе с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны, защищая международную справедливость, передает ТАСС.
«Китай готов следовать сообща с Россией, твердо отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и защищать международную справедливость, поддерживать и претворять в жизнь принципы многосторонности», — сказал Си Цзиньпин.
Он добавил, что Россия и Китай, как страны-победительницы в войне, «несут на своих плечах задачу отстаивания глобального мира» и должны способствовать прогрессу человечества на всей планете.
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой КНР Си Цзиньпинем в пятницу, 8 мая.
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