Си Цзиньпин: Китай готов отстаивать итоги ВМВ вместе с Россией

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Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны, защищая международную справедливость, передает ТАСС.

«Китай готов следовать сообща с Россией, твердо отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и защищать международную справедливость, поддерживать и претворять в жизнь принципы многосторонности», — сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что Россия и Китай, как страны-победительницы в войне, «несут на своих плечах задачу отстаивания глобального мира» и должны способствовать прогрессу человечества на всей планете.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой КНР Си Цзиньпинем в пятницу, 8 мая.

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